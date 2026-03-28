Rum yönetimi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman arasında nisan ayında Lefkoşa’da bir görüşme yapılmasının beklendiğini açıkladı.

Politis'te yer alan habere göre Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rum tarafının görüşme için nisan ayı içerisinde belirli bir tarih önerdiğini ancak Kıbrıs Türk tarafından henüz yanıt alınmadığını belirtti. Görüşmenin kesinleşmesi halinde kamuoyuna açıklama yapılacağı ifade edildi.

Letymbiotis, Rum tarafının amacının en kısa sürede müzakerelere geri dönülmesini sağlayacak gelişmeler yaratmak olduğunu vurguladı. Rum yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çabalarına destek verdiği ve iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon çözümüne bağlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ile yaptığı görüşmede, ara bölgedeki gelişmeler ve ihlallerin de ele alındığı belirtildi. Ayrıca BM Barış Gücü’nün rolüne vurgu yapılarak iş birliğinin sürdürüleceği ifade edildi.

Öte yandan hükümet sözcüsü, Erhürman’ın Hristodulidis’in açıklamalarına yönelik eleştirilerine doğrudan yanıt vermekten kaçındı. Kamuoyu önünde tartışmaya girilmeyeceğini belirten Letymbiotis, uluslararası hukuk ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kapıların açılması konusuna da değinen Letymbiotis, Athienou ve Lefkoşa’daki yeni geçiş noktalarına ilişkin önerilerin kabul görmediğini ifade etti. Erhürman ise bu iddialara katılmayarak bazı önerilerin Rum tarafı tarafından reddedildiğini savundu.

Rum yönetimi, Kıbrıs sorununun çözümsüz bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, müzakerelere “gerekirse hemen” dönmeye hazır olduklarını yineledi.