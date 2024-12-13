Haravgi ve diğer gazetelere göre Rum Hukuk Dairesi’nden yapılan açıklamada eğitim ziyaretinin, ABD Adalet Bakanlığı’nın “Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training” (OPDAT) programı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Haberde Rum heyetin NAC yönetimi ve eğitmenleri ile “bir kuruluşun eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve önceliklerinin belirlenmesi, yanı sıra kapsamlı eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması için en iyi yöntem ve uygulamaları” geniş çerçevede görüşme ve ABD’de yeni işe alınan savcılara verilmekte olan temel eğitimin bir bölümünü izleme fırsatı bulduğu belirtildi.