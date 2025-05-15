Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Budapeşte’deki toplantıda yaptığı konuşmaya yer verdi. Habere göre, Papanastasiu, “Yenilenebilir Enerji Dostları Grubu"ndaki konuşmasında, GSI projesi gibi yapım aşamasında olan ve hali hazırda faaliyette bulunan hayati önem taşıyan enerji altyapılarının korunması için komisyon ve AB üyesi ülkelere işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. AB Enerji sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Papanastasiu, elektrik kablolarının önemine dikkati çekti.

Gazete, Papanastasiu’nun konuşmasında, yenilenebilir enerji kaynakları ile bunlardan üretilen enerjinin depolanması sistemlerini koordineli olmasının önemine de vurgu yaptığını aktardı.