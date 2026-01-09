Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını devralma töreni için Güney Kıbrıs’a gelen bazı Arap ülkelerinin yetkilileriyle temaslarda bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberinde göre, Kombos dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid Bin Abdülkerim El Hureyci’yle biraraya geldi.

Gazete, Kombos-El Hureyci görüşmesinde, “iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı çerçevesinde AB-Suudi Arabistan ile AB-Körfez İşbirliği Konseyi arasındaki ilişkilerin ele alındığını aktardı.

Haberde ayrıca Kombos’un, AB Konseyi dönem başkanlığı sebebiyle, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Zaki Nusseibeh’le yemekte bir araya geldiği, Güney Kıbrıs’ın AB Konuları Müsteşarı Marilena Rauna’nın da yemekte hazır bulunduğu belirtildi.

Habere göre yemekte, BAE-Güney Kıbrıs ve BAE-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.