Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı devralma töreninde katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ın dün gerçekleştirdiği temaslara yer verdi.

Gazete, Ebu Gayt’ın dün ilk olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü belirtti.

Habere göre, Hristodulidis görüşmede yaptığı açıklamada, AB ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini yinelerken, Arap Birliği’nin bu hedefe ulaşılmasında önemli rol üstlenebileceğini ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in Ürdün, Suriye ve Lübnan’a ziyaret gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hristodulidis, bu ziyaretlerin kendisinin tavsiyesiyle gerçekleştiği iddiasında da bulundu.

Habere göre, Ebu Gayt ise dönem başkanlığı törenine davetinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Haravgi gazetesi ise, Ebu Gayt’ın dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs sorununa en kısa sürede çözüm bulunmasını dilediğini yazdı.

Habere göre, Ebu Gayt; Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’da barışın ve adaletin, güçlülerin empozeleriyle değil karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun üstün gelmesiyle sağlanabileceği belirtirken, Kıbrıs sorununa, tüm Kıbrıs halkına refah getirecek bir çözümün en kısa sürede bulunmasını diledi.

Gazete, Ebu Gayt ile Dimitriu görüşmesinde Orta Doğu’daki durumun ele alındığını ve bölge ülkeleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldığını da aktardı.