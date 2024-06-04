Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır’a gitti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un bugün ve yarın Mısır’da resmi temaslar yapacağını yazdı.

Habere göre, Kombos, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’la görüşme yapacak.

Öte yandan, Kombos, Mısır’da yayınlanan “Al Ahram Daily” gazetesine yaptığı açıklamalarda, Mısır ziyaretinin amacının, güvenlik, enerji ve ekonomi gibi ortak ilgi alanlarında karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi olduğunu ifade etti. Kombos, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın şu anda “bazı doğal gaz yataklarının kullanımında işbirliği yapılması konusunu görüşmekte olduklarını” belirtti.

Kombos, Mısır’ın bölgedeki rolünün önemine dikkat çekerek, bölgesel ve dünya çapındaki gelişmeler göz önüne alındığında iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin arttırılması gerektiğin savundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli diyalog, ortak girişimler ve stratejik işbirlikleriyle daha da güçleneceğine yönelik inancını da dile getiren Kombos, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü işbirliğinin ise sadece bölgesel güvenliği sağlamak ve ekonomik çıkarları güçlendirmekle kalmayıp bölgesel istikrarı ve refahı da güçlendirdiğini iddia etti.

Kombos ayrıca Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini de belirtirken, Gazze’deki savaşın sona ermesi ve Refah sınır kapısının ise insani yardımlar için açılması gerektiğini vurguladı.