Habas, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, anlaşmanın çiftçilerin korunması için değil büyük ekonomik çıkarlara hizmet etmek için imzalandığını belirtti.

Habas açıklamasında, Rum tarımının simgelerinden, hellim gibi ürünlerin bu anlaşmadan dolayı yara alacağına dikkati çekti.

Fransa, Polonya, Macaristan gibi ülkelerin bu anlamaya aleyhte oy vermesinin tesadüf olmadığını ifade eden Habas, Belçika’nın çekimser kaldığını, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın ise lehte oy verdiğini söyledi.

Habas açıklamasında, ayrıca çiftçi örgütlerinin, Güney Kıbrıs’ın, Rum çiftçilerin korunması için özel öngörüler talep edip etmediği konusunda bilgilendirilmediğine de dikkati çekti.

Habas ayrıca halka, Latin Amerika ülkelerinden gelen ürünlerden kaçınması ve Avrupa Birliği’ndeki ürünleri kullanması yönünde çağrıda bulundu.

Politis gazetesine göre, Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Yiannakis Gavriil gazeteye yaptığı açıklamada, bu konunun mecliste ele alınacağını, ilgili bakandan Güney Kıbrıs’ın neden anlaşamaya onay verdiğini soracaklarını belirtti.

Gavriil açıklamasında, Rum çiftçilerin karşılaşabileceği su kıtlığı ve üretim maliyetlerindeki artışa ilişkin zorluklardan da bahsederken, hellimin, anlaşmanın öngördüğü Mercosur ülkelerinde, 344 Avrupa Menşe İsmi Korumalı Ürününün taklitlerden koruyan maddelere dahil edilmemesinden kaynaklanacak büyük risklerden de bahsetti.