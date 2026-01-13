KİEF’ten yapılan açıklamada, Asgari Ücretler Yasası’na göre asgari ücretin işçi ve ailelerinin insanca yaşam için gereksinmelerini karşılayabileceği oranda “hayat pahalılığı ve genel seyir” dikkate alınarak saptandığı hatırlatıldı.

Altı aylık HP oranı yüzde 21,66 iken asgari ücrete yapılan yüzde 18,39 oranındaki artışın Asgari Ücretler Yasası’na aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle federasyonun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazdığı itiraz dilekçesi ile asgari ücrete en az HP oranı kadar artış yapılmasını talep ettiği ifade edildi.