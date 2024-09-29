Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis, Kıbrıs’taki yargı konusundaki kötü imajın geçici olduğunu söyledi.

“Politis” gazetesine mülakat veren Hartsiotis, iç meselelerle ilgili konuştu.

Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in görevine son verilmesiyle kararıyla, yargının ve adalet konusunda kötü bir imaj yaratıldığını kabul eden Hartsiotis bunun geçici olduğunu kaydetti.

Bazı örgüt veya birimlerin, belli çıkar ve amaçların arkasına saklanması halinde Adalet Bakanlığı ile polisin şiddet olaylarını tek başlarına şiddet olaylarını durdurmasının mümkün olmadığını belirten Hartsiotis, bazı kişilerin (holiganların) kulüplerden ve spor derneklerinden uzaklaştırılması ve cesaretlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir soru üzerine organize suçların, global bir sorun olduğunu ve bütünlüklü bir şekilde önüne geçilmesinin mümkün olmadığını belirten Hartsiotis, ancak tüm bunlara karşın mevcut hükümetin, göreve gelir gelmez gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Hartsiotis, hükümetin aldığı tedbirlerle organize suçları mümkün olduğunca sınırlandırmayı hedeflediğini de vurguladı.(FK/ÖZ)