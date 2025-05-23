Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Teoman Ersöz’ün “Ayak İzlerim” adlı anı kitabının imza günü ve söyleşisine katıldı.

Türk Maarif Koleji Rauf R. Denktaş Kültür Salonu’nda yer alan etkinlik video gösterimi ile başladı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yazar Teoman Ersöz konuşma yaptı ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, yazar ile söyleşi yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, yazar Teoman Ersöz’ün yazılarını yıllardır takip ettiğini belirterek, “Benim savunduğum çizgiye yakın yazılar olduğu için büyük bir merakla yazılarınızı okuyordum.” dedi.

Teoman Ersöz’ün şehit çocuğu olduğunu belirten Tatar, “Her türlü zulmü çekmiş bir halkın torunlarıyız. Haksızlıklarla karşı karşıya kalmış Kıbrıs Türk halkı böylesine neferler yetiştirmiştir.” diye konuştu.

Kitabın kalıcı olduğunu ve yazılanların büyük bir değer olduğunu belirten Tatar, “Sizlere devletimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Teoman Ersöz’e sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Tatar, Yazarlar Birliği’ne teşvikleri dolayısıyla teşekkür de etti.

-Ersöz

Yazar Teoman Ersöz ise yaptığı kısa konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

İnsanların izlerini beraberinde götürdüğünü kaydeden Ersöz, “Ayak İzleri” adlı kitabını okuyacakların kendilerine yabancı gelmeyen izlerle karşılaşacağına inanç belirtti.

Ersöz, kitabı yazması için kendisini teşvik eden Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur’a, eşi ve dostlarına teşekkür de etti.

Ardından, Teoman Ersöz ile Şevket Öznur’un söyleşisine geçildi.