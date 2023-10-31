Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği, Gazimağusa Devlet Hastanesi yönetimine, hizmetlerinden duyulan memnuniyet nedeniyle, teşekkür belgeleri takdim etti.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, teşekkür belgeleri takdim töreninde konuşan Ruh Sağlığını Koruma ve Ruh Hastalarına Yardım Derneği Başkanı İbrahim Alçıner, Hastane Baş Doktoru Mustafa Kalfaoğlu, baş amir Mustafa Yaver, hastane amiri Hüseyin Karcı ve tüm personele, teşhis ve tedavi için hastaneye giden vatandaşlar ile üyelerinin duyduğu memnuniyetten dolayı teşekkür belgelerinin sunulmasını görev bildiklerini söyledi. Beden sağlığı ile ruh sağlığının birbirini tamamladığını anlatan Dr. Alçıner, verilen fedakarca hizmetlerden dolayı yönetimi kutladı.

Baş Doktor Mustafa Kalfaoğlu da yaptığı konuşmada, dernek yönetimine teşekkür etti.