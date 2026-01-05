Ruanda'nın doğusunda yıldırım isabet etmesi sonucu 9 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Doğu Eyaleti Valisi Prudence Rubingisa, başkent Kigali'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ngoma bölgesinde yıldırım çarpması sonucu 9 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölü ve yaralıların, tarlalarında çalıştıktan sonra yağmurdan korunmaya çalışan çiftçiler olduğunu aktaran Rubingisa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Ruanda polis yetkilileri, 2025'te yıldırım isabet etmesi ve madencilikle ilgili kazalar da dahil olmak üzere doğal afetler nedeniyle ülke genelinde 130 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

