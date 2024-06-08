Royal Dog’dan LAÇ Belediyesine 1 ton mama bağışı

Kuzey Kıbrıs'ta yerli mama üretimi yapan Royal Dog Firması, sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ne bağışladığı 1 ton mama bağışladı.

Bağışın ilk kısmı olan 250 kiloluk partiyi Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’ne teslim eden Royal Dog Firması Direktörü Buray Büsküvütçü, bu önemli adımın sokak hayvanlarının yaşam koşullarına katkı sağlaması için yapıldığını belirtti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Royal Dog Firması'na teşekkürlerini ileterek, sokak hayvanlarının beslenmesine yapılan katkının önemli olduğunu ifade etti.

Royal Dog Firması geçtiğimiz hafta da Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Girne Belediyesi’ne de köpek maması bağışlamıştı.

Bu bağışlar, firmanın sokak hayvanlarına olan duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluğunu bir kez daha gösteriyor.