Eczacılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda Rogers, hükümetin ilaca ayırdığı bütçenin daha verimli kullanılması gerektiğini, bunu sağlamak için öncelikli olarak İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin çağdaş bir stok sistemine geçmesi gerektiğini belirtti. Roger, “Orta vadede, İlaç Eczacılık Dairesi’nin eczacılık yapmayı bırakarak halkın ihtiyacı olan ilaçlara özel eczanelerden kolaylıkla ulaşabileceği bir sistem kurması gerekiyor” dedi.

Rogers mesajında 2022’de yasallaşan, eczacıların denetim yapabilmesinin yolunu açan düzenlemenin olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Rogers, Hükümetin hem halk sağlığını hem eczacılık mesleğini korumak açısından, ivedilikle öncelikli olarak yeşil reçeteli ilaçları online sisteme geçirmesi gerektiğini kaydetti.