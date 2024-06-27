Rum Savunma Bakanlığı’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nda terfi ve emekliliği düzenleyen kriterlerde bazı değişiklikler hazırlığında olduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Şişman Subay ve Astsubaylar Terfi Almayacak-Askerler İçin Narkostest-Savunma Bakanlığı Meclis’ten Hangi Değişiklikleri İstedi” başlıklı haberinde, Rum Savunma Bakanlığı’nın, RMMO’da terfi ve emekliliği düzenleyen yasa veya tüzüklerde bazı değişiklikler önerdiğini yazdı.

Savunma Bakanlığı’nın talep ettiği 3 temel değişikliğin, “1.normal ağırlığını korumayan yani şişman olan subay ve astsubaylara terfi verilmemesi 2. Subay ve astsubaylara ani kontrol yapılması ve narkoteste tabi tutulmaları 3. Ofiste çalışan astsubayların bugün geçerli olan B derecesi yerine C’ye terfi ettirilmesi” gibi konuları içerdiğini yazan gazete bu önerilen değişikliklerin RMMO içerisinde tepkilere neden olduğunu belirtti.

Habere göre Meclis Savunma Komitesi üyeleri, bugünkü toplantı kapsamında Savunma Bakanlığı’nın taleplerini yerine getirme niyetinde gözükmezken önerilen değişiklikleri derinlemesine incelenmesi amacıyla Eylül ayına atmayı planlıyor.