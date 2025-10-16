RMMO Komutanı Korgeneral Emmanuil Theodoru dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yla görüştü.

Alithia gazetesi, RMMO’ya yeni atanan Theodoru’nun dün Dimitriu’yla görüştüğünü yazdı.

Habere göre Dimitriu görüşmede yaptığı açıklamada, yeni RMMO komutanının, öngörülemeyen ve karmaşık durumların göğüslenmesi konusunda RMMO’nun caydırıcılığının arttırılması ve savunmanın güçlendirilmesi için çalışacağından emin olduğunu dile getirdi.

Dimitriu, yeni görevinde Theodoru’ya başarılar dileyerek Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin desteğini vurguladı.

Habere göre, Theodoru ise Dimitriu’ya iyi dileklerinden ve Meclis'in desteğinden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.