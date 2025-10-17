ıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili aynı zamanda sosyal medya fenomeni Fidias Panayotu’nun “Amesi Dimokratia- Anında Demokrasi” isimli yeni bir siyasi parti kurduğunu açıkladığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla parti kurduğunu açıklayan Panayotu yaklaşan milletvekilliği seçimlerine katılım prosedürlerini başlattığını açıklayarak, siyasi sistemde esaslı bir değişim yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

Bunun hayatının en önemli açıklaması olduğunu da dile getiren Panayotu, Avrupa Parlamentosunda geçen bir yılın ardından bağımsız bir milletvekilinin durumları tek başına değiştiremeyeceğini anladığını ifade etti.

Yeni partinin amacının “içeriden gerçek bir değişim aramak” olduğunu da dile getiren Panayotu, “Anında Demokrasi” partisinin var olan partilerden esaslı bir şekilde farklı olacağını, çünkü yeni bir siyasi katılım modeli uygulamaya koymayı hedeflediğini dile getirdi.

Panayotu vatandaşların kararlarda, tartışmalarda ve oylamalarda özel bir uygulama (app) aracılığıyla yer alacağını da söyledi.

Rum gazeteleri konuyla ilgili haberlerinde Fidias’ın partinin kuruluşunu açıkladığı videoda, kırmızı palyaço burnu taktığı fotoğrafına da yer verdiler.