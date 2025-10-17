Fileleftheros gazetesi “Potamya” (Dereliköy) karşısındaki ara bölgede geçtiğimiz çarşamba günü, Rum Çevik Kuvvet Birimi’ne (MMAD) bağlı kaçak avı önleme biriminin devriyesi sırasında ciddi bir olayın yaşandığını ileri sürdü.

Gazete güvenilir kaynaklarda elde ettiğini iddia ettiği bilgilere dayanarak KKTC’den Güney Kıbrıs istikametinde seyreden KKTC plakalı bir aracın, devriye gezildiğini anlar anlamaz reaksiyon gösterdiğini savundu.

Bahse konu aracın, MMAD mensuplarının devriye aracına doğru yöneldiğini ve bu araca çarptığını ileri süren gazete KKTC plakalı aracın daha sonra olay yerinden uzaklaşarak KKTC’ye yöneldiğini savundu.

Gazete polis mensuplarının yaralandığına veya durumun daha da kötüleştiğine dair bir bilginin verilmediğine de dikkati çekti.