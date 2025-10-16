KKTC vatandaşı İran uyruklu iş insanı Behdad Jafari’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının şikayetiyle Fransa’nın Nice kentinde havaalanında tutuklanması Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Kıbrıs Rum Taşınmazlarının Suiistimaline İlişkin Bir Tutuklama Daha – Sahte Devletin ‘Kimlik Kartına’ Sahip İranlı Fransa’nın Nice Kentinde Tutulandı” başlıkları altında verdiği haberinde, "Fransız makamların, hakkında AB tutuklama kararı bulunan ve KKTC vatandaşı olan İran asıllı Befdad Jafari’yi Nice havaalanında tutukladıklarını" yazdı.

Gazete, Jafari hakkında, Kıbrıslı Rum makamların, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının "yasadışı kullanımı ve suiistimali" gerekçesiyle tutuklama emri çıkardığını belirtti.

Haberde, Jafari’nin sosyal medya hesaplarında ise İskele, Gazimağusa ve Boğaz bölgelerinde inşaat, emlak alım satım işi yapan “Isatis Construction Limited” şirketinin sahibi olduğu ifade edildi.

Şirketin internet sayfasındaki bilgileri de aktaran gazete, Jafari’nin tutuklanma haberinin gelmesinin ardından ise Rum makamların, Jafari’nin Kıbrıs’a iadesi için prosedürleri başlattıklarını vurguladı.

Gazete ayrıca, Jafari’nin tutuklanmasının KKTC iş dünyasında "endişelere" yol açtığını, Kıbrıs Türk yayın organlarında ise, Jafari’nin şirketinin, Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un “Afik” şirketiyle işbirliği yaptığına dair haberlerin çıktığını belirtti.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Jafari’nin Tutuklanması AB Tutuklama Kararıyla” başlığı altında verirken, Jafari hakkında AB tutuklama kararının 24 Ocak 2025 tarihinde Europol tarafından verildiğini yazdı.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Jafari için ilk olarak yerel, akabinde ise AB tutuklama kararı alındığını ve Jafari’nin İstanbul’dan ayrılışı sonrasında tutuklandığını belirtirken, Jafari hakkında uluslararası bir tutuklama kararının olmadığını vurguladı.

Haravgi gazetesi ise haberini; “AB Tutuklama Emri ve Jafari’nin Fransa’da Tutuklanması” başlığı altında okuyucuya yansıttı.