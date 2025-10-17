Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) “TAMS İRİS 2025” kod adlı fiili tatbikatının son safhası dün “Kalo Horio” atış alanında gerçekleştirildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas tatbikatın mesajının net olduğunu dile getirerek, Rum Yönetiminin vatandaşlarının korunmasını sağlamak, barışı ve güvenliği koruma, toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını ve ulusal egemenliği savunma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Palmas ΑΒ’nin SAFE programı gibi finansal ve savunma programlarının değerlendirilmesi, dost ülkelerle stratejik iş birliği anlaşmaları imzalanması, yerli savunma sanayinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, aynı zamanda kritik askeri altyapıların modernleştirilmesinin de aralarında bulunduğu eylemlerle RMMO’nun sürekli geliştirilmesini ve vatanın caydırıcılık gücünün güçlendirilmesini hedeflediklerini de savundu.

Gazeteye göre Rum Savunma Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elikkos İlia ise savunma bakanı adına yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti ortaya koyarak, RMMO personelinin üst düzeydeki eğitim, disiplin ve profesyonelliğinin tespit edildiğini ifade etti.

İlia RMMO mensuplarının bir kez daha RMMO’nun neden her tehdit karşısında en güvenilir ve kararlı caydırıcılık unsuru olduğunu, aynı zamanda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” özgürlüğü, toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını savunulmasına ilişkin mihenk taşı olduğunu kanıtladığını da savundu.

İlia sürekli değişen bu çevrede Güney Kıbrıs’ın belirli bir jeostratejik öneme, jeopolitik rekabete ve çatışan çıkarlara sahip bölgede, AB’ye en yakın üye devlet olarak, bir istikrar, güvenlik ve iş birliği kapısı olarak faaliyet göstermeye çağrıldığını da savundu.

- - Palmas Brüksel’de toplantıya katıldı

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin savunma bakanları düzeyinde 15 Ekim’de Brüksel’de toplandığını ve toplantıya Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın da katıldığını yazan gazete, toplantıda AB’nin savunma konusundaki hazırlığı ile Ukrayna konusunun ele alındığını belirtti.

Gazete savunma bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak AB savunma bakanlarının toplantıda “2030 yılıyla ilgili savunma hazırlığı yol haritasının” ana hatlarını kapsayan kapsam belgesi taslağıyla (scoping paper) ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ekledi.