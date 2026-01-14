14.01.2026 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolunun 15-16 km’leri arasında Umut UZUN (E-23), 83 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PA 839 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan F&Paradise Otel önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan çıkıp toprak alan içerisinde bulunan reklam tabelasına çarpmıştır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden araç yine yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çaptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde sürüklenerek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp tekerlekleri üzerinde durmuştur. Kaza sonucunda yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan PA 839 plakalı araç sürücüsü Umut UZUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.