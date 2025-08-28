Rum Avrupa İşleri Müsteşarı Marilena Rauna’nın, Güney Kıbrıs’ın 2026’da devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’yla ilgili çalışmalar çerçevesinde Moldova ve Macaristan’da temaslarda bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rauna’nın Budapeşte’de Macar mevkidaşı Janos Boka ile baş başa görüştüğünü, bugün de heyetlerin katılımıyla yeni bir görüşme yapılacağını, ardından Rauna’nın Macaristan Meclisi Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Zoltan Tessely ile görüşeceğini yazdı.

Gazete, Rauna’nın Macaristan’dan önce Moldova’ya gittiğini ve buradaki temasları çerçevesinde Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştüğünü kaydetti.

Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’ndaki öncelikleri, Moldova’nın AB’ye üyelik süreci ve Moldova’da yapılacak olan milletvekili seçimleri öncesinde "karşılaşılan tahrikler" ele alındı.

Gazete, Rauna ile Sandu’nun Güney Kıbrıs ile Moldova arasındaki dostane ilişkilere atıfta bulunarak, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda karşılıklı niyet belirttiğini yazdı.

Rauna, Güney Kıbrıs’ın Moldova’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve AB’ye üyelik sürecini desteklediğini ifade ederek, Sandu’ya Moldova’nın Kıbrıs sorunundaki "istikrarlı ve ilkeli tutumundan" ötürü teşekkürlerini sundu.

Habere göre Rauna, Moldova temasları çerçevesinde Moldova Avrupa Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Cristine Gherasimov ile de görüştü ve Gherasimov’u, Moldova’nın sağladığı ilerlemeden dolayı tebrik etti.

Haberde, Rauna’nın Moldova Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Carolina Perebinos, Moldova’daki AB Heyeti Başkanı Janis Mazekis ve diğer yetkililerle de bir araya geldiği belirtildi.