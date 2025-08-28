Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yannis Loverdos ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Loverdos’un “Dünya Kıbrıs Diasporası Kongresi” için Güney Kıbrıs’a gittiğini ve bu çerçevede Hristodulidis ile bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Loverdos, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ı ne zaman ihtiyacı olursa destekleyeceğini ve Güney Kıbrıs’a elinden gelen her imkanı sunacağını söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in ise önce Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) eğitim aldığını, ardından da Londra ile Atina’da diplomat olarak görev yaptığını, hükümet sözcülüğü ile Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu dolayısıyla yurtdışındaki Rumları ve verdikleri mücadeleyi yakinen bildiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, şu anda özellikle dış Rumlar açısından bir geçiş dönemi içerisinde bulunulduğunu, çocuklarının Kıbrıs ile güçlü bir bağı olduğunu, yaşadıkları ülkelerdeki önemli siyasi ve mali mevkilere yerleştiklerini kaydetti.

Hristodulidis, bu çocuklardan daha çok yararlanmak ve ortak faaliyetlerde bulunabilmek için girişimler yapmak gerektiğine işaret ederek, onlara inandığını dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, Rum-Yunan hükümetlerinin kardeşlik ilişkileri içinde olduğunu belirtti.

Gazete, Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yalnızca Kıbrıs sorunu olmayıp, bölgede ve Avrupa Birliği’nde yaşanan birçok sorunun çözümü olduğu” zemininde bir adım daha ileriye gittiklerini belirtti.

Gazete, Loverdos’un da Güney Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şu anda Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın mücadele ettiği en büyük sorununun nüfus olduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre Loverdos, doğrudan Kıbrıs sorunuyla ilgili olmasa da birçok milli mesele bulunduğunu ve bunların da kayda değer olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun yalnızca Türkiye ile Yunanistan’ın değil, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve uluslar arası toplumun sorunu olduğunu söyleyen Loverdos, herkesin bu hususta BM kararlarının uygulanması için çalışması gerektiğini belirtti.