Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayotu aleyhinde “Türk tohumu, Kıbrıs’ın utancı” yazılı pankart açan Baf sakini 32 yaşındaki bir Rum salı akşamı tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın, APOEL futbol kulübü ile “İpsona Freedom24 Krasava ENY” arasında pazar günü Larnaka’da oynanan maçta açtığını yazdı.

Gazete, tutuklama kararının APOEL kulübü ile taraftarları arasında tepkiye neden olduğunu kaydederken, şahsın aleyhinde dava okunmasının ardından serbest bırakıldığını belirtti.