Güney Kıbrıs’tan Filistin’e gönderilen insani yardım malzemesinin İsrail’in Aşdod limanına indirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Amalthia” programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’tan gemiyle gönderilen bin 200 tonluk insani yardım malzemesinin İsrail’in Aşdod limanına boşaltıldığını yazdı.

Gazete, yardımın Filistin halkına ulaştırılması adına gerekli temasların da sürdüğünü aktardı.

- Filistin Büyükelçisi’nden çağrı

Haravgi gazetesi ise, Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “işgalci İsrail” aleyhine bağlayıcı önlemler alınması için AB ve uluslararası topluma çağrıda bulunulduğunu yazdı.

Büyükelçiliğin açıklamasında, İsrail’in Filistin haklına yönelik saldırıları ve Batı Şeria’daki işgal eyleminin kabul edilemez olduğu, net olmayan ve yüzeysel açıklamaların ise artık yeterli olmadığı vurgulandı.

- Filistin’e destek yürüyüşü yapılacak

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’daki “Eleftehria Meydanı’nda” 13 Eylül Cuma günü Filistin’e destek ve İsrail’i kınama yürüyüşü düzenleneceğini yazdı.

Saat 17.30’da başlayacak eylem “Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından organize ediliyor.