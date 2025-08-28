Güney Kıbrıs’ta birlikte yaşam sözleşmesi yapan çiftlerin sayısının 5 bin 37 olduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu konuya ilişkin açıklamasında “Birlikte Yaşam Yasası 2015” uyarınca 2024 yılı sonuna kadar birlikte yaşam sözleşmesi imzalayan çiftlerin sayısının 5 bin 37 olduğunu söyledi.

Habere göre, Yoannu, bu çiftlerden 415’inin ise eşcinsel olduklarını belirtti.