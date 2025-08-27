Dünkü geceki bilanço: 643 trafik cezası, 36 araca trafikten men, 2 sürücü ve 7 yasadışı ikamet eden şahsa tutukluluk…

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanında dün gece 20.00 – 00.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında ikamet izni olmayan 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 154’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız, 7’si muayenesiz, 4’ü sigortasız araç kullanan, 15’i seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymayan, 2’si kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymayan, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan, 1’i trafik ışıklarına uymayan ve 50’si diğer trafik suçlarını işleyen 270 sürücüye ceza kesildi.

Kontrollerde ayrıca 2 araç trafikten men edildi.

-Girne

Girne’de yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 45’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 8’i alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 24’ü sigortasız araç kullanan, 1’i polisin dur emrine uymayan ve 167’si diğer trafik suçları işleyen 251 sürücü rapor edildi, 34 araç trafikten men edilirken 2 sürücü de tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, 38’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanan, 2’si seyir halinde cep telefonu kullanan, 72 de diğer trafik suçlarını işleyen 122 sürücü hakkında cezai işleme gidildi.