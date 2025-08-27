Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Taekwondo Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve İskoçya’nın Stirling kentinde düzenlenen GTF Dünya Şampiyonası’na katılarak KKTC takımının dünya klasmanında ikinci olmasını sağlayan milli sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, sporcuların elde ettiği başarıdan duyduğu gururu dile getiren Çavuşoğlu, sporun gençler için önemli bir disiplin ve motivasyon kaynağı olduğuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, uluslar arası arenada KKTC bayrağını dalgalandırarak kendilerini gururlandıran tüm sporcuları ve emeği geçen antrenörleri kutladı.

“Elde edilen bu başarı, sadece spor alanında değil, ülkemizin tanıtımı açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Gençlerimizin azmi ve kararlılığı bizlere gelecek adına büyük umut veriyor.” diyen Çavuşoğlu, Bakanlık olarak sporun her branşında gençlerin yanında olmaya, onların gelişimi için destekleri sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Üstün başarılarından dolayı federasyon bünyesinde bulunan sporcuları bir kez daha kutlayan Çavuşoğlu, bundan sonraki turnuvalarda da aynı azim ve başarıyla yollarına devam etmelerini temenni etti.

Federasyon Başkanı Gökbilen ise, şampiyonada yaşanan sürece ilişkin bilgi vererek, sporcuların elde ettiği başarıların artırılması için yapılan çalışmalar hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi sundu.

Gökbilen, “İnandık, çalıştık, başardık. Şampiyonluğumuz ülkemize armağan olsun” ifadelerini kullandı.