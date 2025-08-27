Güzelyurt’ta dün yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde aracında uyuşturucu madde bulunan İ. M. (E-21) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından dün saat 23.30 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde yapılan denetimlerde İ.M.’nin aracında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu.

İ.M. tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.