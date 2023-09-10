Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Psikiyatri Profesörü Vamık Cemal Volkan, "İç Dünyamıza Bakış" kitabıyla, Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında okuyucularıyla Girne’de buluşacak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Volkan’la söyleşi 12 Eylül Salı, Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde yer alacak. Etkinlik saat 19.30’da başlayacak. Etkinliğin moderatörlüğünü Kıbrıslı Türk Yazarlar Birliği Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Öznur yürütecek.

-Prof. Dr. Vamık Volkan kimdir?

Kıbrıs doğumlu olan Vamık C. Volkan 1956 yılında Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve ABD'ye giderek 45 yıl Virginia Üniversitesinde psikiyatri hocalığı yaptı, 18 yılda bu üniversitenin hastanesinde başhekimlik görevini üstlendi.

2002 yılında emekliye ayrıldıktan sonra yılın 4 ayını Kıbrıs'taki evinde geçiren Prof. Volkan, Tel Aviv Yitzak Rabin Merkezinin ilk konuk bilim adamı; Boston Hukuk Fakültesi'nin de aynı şekilde konuk profesörü ünvanı taşıyor. Ege, Cerrahpaşa, Ankara Üniversitelerinde konuk misafir hocalık yapan, Viyana Dünya Psikiyatri Birliği tarafından Sigmund Freud ödülüne layık görülen Vamık C. Volkan 50'nin üzerinde yayımlanmış ve bir çok dile çevrilmiş eserleri ve 500'e yakın bilimsel makalesi bulunuyor.

Vamık C. Volkan travmatize olmuş toplumlara da yardım etti; ABD eski Cumhurbaşkanı Jimmy Carter'in yönetimindeki dünya işlerinde barışçıl yol arayan Müzakere Ağın'da 10 yıldan fazla üyelik yaptı. Bu çalışmaları nedeniyle 27 ülkeden gelen destek mektupları sayesinde 4 kez Nobel Barış ödülüne aday gösterilen Volkan, 2016 yılında Nobel'den sonra en saygın ödül olan psikanaliz alanında Mary Sigorrni ödülüne layık görüldü.