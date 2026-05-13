Posta Dairesi, “Avrupa Pulu’nun 70. Yılı” konulu pul serisi ile ilk gün zarfı çıkardı.

Posta Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Basımevi’nde baskısı ve perforesi yapılan pul serisi ile ilk gün zarfları yarından itibaren satışa sunulacak.

Seride, 70’inci yıla özel düzenlenen tasarım yarışmasını kazanan Klaus Welp imzalı 50 Türk Lirası değerindeki pul ile Görel Körol Sönmezler tarafından hazırlanan 64 Türk Lirası değerindeki pulun yanı sıra, her biri bin 800 adet basılan iki farklı ilk gün zarfı yer alıyor.

Açıklamada, serinin, ilk kez 1956 yılında altı Avrupa ülkesi tarafından başlatılan ve Avrupa ülkeleri arasında iş birliği, birlik ile kalıcı barışı teşvik etmeyi amaçlayan EUROPA Pulları girişiminin 70’inci yılı kapsamında hazırlandığı belirtildi.