Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümete eleştirilerde bulunarak, erken seçimin ocak ayından önce de belirlenebileceğini söyledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu “Güne Dair” programında hükümete eleştiriler yönelten Çeler, TDP’nin seçim hazırlıkları konusunda bilgi verdi.

-"Yeni bir yapı kurduk"

Çeler, hükümetin Meclis tatile girmeden önce bazı "tartışmalı" yasaları hızla geçirmek istediğini söyleyerek, “Giderayak ne yapabilirlerse yapmaya çalışıyorlar ama bu toplumun zararına olan şeyleri yapıyorlar.” dedi. Toplumda hükümete karşı "bıkkınlık oluştuğunu" öne süren Çeler, erken seçimin ocak ayını bile beklemeyebileceğini; eski eserler, limanlar gibi bazı konuları Meclisten geçirip seçim kararı alınacağı görüşünü belirtti.

Çeler, TDP’nin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü, eğitimden sağlığa, ekonomiden dijital dönüşüme kadar birçok başlıkta kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini, özellikle genç kadrolarla ve uzman isimlerle yeni bir yapı kurduklarını söyledi.

-“TDP’nin seçim programı büyük ölçüde hazır”

TDP’nin seçim programının büyük ölçüde hazır olduğunu söyleyen Çeler, eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Çocukların konteyner sınıflardan kurtarılması gerektiğini dile getiren Çeler, devlet okullarının yeniden güçlü hale getirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Sağlıkta ise genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Çeler, devlet hastanesinde uzun süre bekleyen vatandaşların özel hastanelerden de hizmet alabileceği bir model hedeflediklerini anlattı. Çeler, “İnsanlar sağlık primi ödüyor ama hizmete ulaşamıyor. Bu sürdürülebilir değil” dedi.

Ekonomide farklı bir modele ihtiyaç olduğunu savunan Çeler, mevcut sistemin artık tıkandığını söyleyerek, TDP’nin ekonomistlerle birlikte makro ekonomik dönüşüm üzerinde çalıştığını belirtti. Kayıt dışılığın azaltılması, vergilerin tabana yayılması ve yeni gelir modelleri oluşturulması gerektiğini dile getiren Çeler, e-devlet sisteminin artık zorunluluk olduğunu, halkın devlet dairelerinde beklemek zorunda kalmaması gerektiğini ifade etti.

-“UBP’nin karma oy korkusu var”

Oy verme özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini söyleyen Zeki Çeler, karma oyun kaldırılması tartışmalarının arkasında siyasi kaygılar olduğunu savunarak, “UBP’nin karma oyu kaldırma isteğinin temelinde korku yatıyor.” ifadelerini kullandı. CTP’nin ideolojik oy vurgusu yaptığını ancak insanların tercih özgürlüğünün korunması gerektiğini belirten Çeler, “İnsanları yasaklarla değil, doğru icraatlarla ikna etmeniz gerekir” dedi.

Basın özgürlüğü konusunda hazırlanan yasa değişikliklerini de eleştiren Çeler, toplum önünde bilinen kişiler ile diğer vatandaşlar arasında ayrım yaratılmasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi. “Güven duyulmayan bir hükümetin yaptığı her düzenleme toplumda kuşkuyla karşılanıyor” diyen Çeler, TDP’nin özgür basın ve ifade özgürlüğü konusunda net bir çizgide olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın yabancı askeri güçlerle yaptığı anlaşmaların tüm adayı risk altına soktuğunu söyleyen Çeler, “Bu ada sadece onların değil, bizim de adamız” dedi.

"TDP’nin merkez solda güçlü bir alternatif haline geldi" diyen Çeler, “TDP kucaklayıcı bir partidir. Her bölgede büyüyoruz. Bu seçimde siyasetin dengelerini değiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.