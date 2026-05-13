Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 107. yılı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” dün Gençlik Meşalesinin yakılmasıyla başladı. Hafta boyunca öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü, dans gösterileri ile sportif, kültürel, sosyal ve çevresel etkinlikler yapılacak.

- “Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası” ve “Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, bugün ve yarın olmak üzere iki gün sürecek, Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Turnuvası etkinliğine katılacak. Turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde yer alacak.

“Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü” de bugün yapıldı. Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölge okullarından gelen öğrenci ve öğretmenler, Birkan Uzun Selvili Tepesi bölgesine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdi.

- 3x3 Basketbol Turnuvası yarın

Etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, yarın saat 10.00’da başlayacak ve iki gün sürecek 3x3 Basketbol Turnuvası’na katılacak. Etkinlik, Merkez Lefkoşa’da yer alacak.

- Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası pazartesi günü

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı ve Tolga Kınacı anısına düzenlenecek Hentbol Turnuvası ise pazartesi günü düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayacak turnuva, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde düzenlenecek.

Öğrenciler, yarın ve cuma günü devlet protokolünü ziyaret edecek.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kaymakamlıklardan verilen bilgilere göre, ilçelerde de çeşitli anma programları ve etkinlikler yapılacak.

-Resmi kutlamalar

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi kutlamaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun salı saat 08.00’de BRT’de yapacağı konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa’da düzenlenecek devlet töreni saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edilecek, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Etkinlikler kapsamında saat 18.00’de Lefkoşa merkez okulları ve üniversitelerden öğrenci ve öğretmenler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyonlar, kulüpler ve dernekler, sivil toplum örgütleriyle halkın katılımıyla “107. Yıl Korteji” yapılacak.

Kortejin Dereboyu Avenue önüne varmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı ve Halk Dansları gösterisi yer alacak.

-Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.20’de başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak; öğrenciler tarafından şiirler ve marşlar okunacak. Tören öncesinde, öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla Zafer Anıtı’na yürüyüş düzenlenecek.

Gazimağusa’da ayrıca öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu gerçekleştirilecek. Etkinlik, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30’da Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilecek.

- Girne’deki törenler

Girne’de Atatürk büstünde düzenlenecek tören saat 08.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okunması ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla tören sona erecek. Saat 17.00’de ise Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk büstüne doğru kortej düzenlenecek, bando konser verecek.

- Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören ise Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şiir okunacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Güzelyurt Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Özlem Alpun yapacak.

- İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek

İskele’deki tören, 09.30’da Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Tören programı kapsamında, bölge okullarının bayrak ve flama ekipleri Bekirpaşa Lisesi önünde toplanacak ve bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Muharrem Döveç Ortaokulu ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise İskele Ticaret Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Suzan İçen yapacak.

- Lefke’deki tören

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde saat 08.45'te yapılacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek.

Lefke Gazi Lisesi öğrencileri şiirler okuyacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ise okulun Tarih Öğretmeni Hülya Ufuk tarafından Kaymakamlık adına yapılacak.

- Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Polatpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Ademgil Özmanevra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunacak. Program, oratoryo sunumu ve Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin halk dansları gösterisiyle sona erecek.

-Geçitkale

Geçitkale meydanındaki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılacak şiirler okunacak.