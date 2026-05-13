Güzelyurt ve Ercan Havalimanı’nda, dün, dört kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta polis tarafından C.Ö’nün (E-27) evinde yapılan aramada, yedi gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ile evde bulunan H.L.İ.(E-27) ve H.C.(E-26) de tutuklandı.

- Valizinde uyuşturucu bulundu

Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan Ö.Y.A.(K-26) x-ray cihazından geçtiği sırada polis tarafından valizinde arama yapıldı. Yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ile bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.