Bir işletmeye idari yaptırım uygulandı, iki işletmeye de uyarı verildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, kasapları denetledi; denetimlerde bir işletmeye idari yaptırım uygulandı; iki işletmeye de uyarı verildi. Denetimlerde toplam 35 kilogram et ve et ürünü de imha edildi.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, Halk Sağlığı Birimi’nin yaklaşan bayram öncesinde rutin kasap denetimlerini artırarak sürdürdüğü bildirildi.

Denetimlerde Lefkoşa bölgesinde 11 kasap kontrol edildi, bir işletmede sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda muhafaza edildiği ve/veya etiketsiz olduğu tespit edilen toplam 35 kilogram et ve et ürünü müsadere edilerek imha edildi. İlgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla yasal süre tanındı.

Ayrıca iki işletmede tespit edilen minör eksikliklerle ilgili uyarılar yapıldı, söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletmelere üç iş günü süre verildi.

Açıklamada, ülke genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen kasap denetimlerinin devam edeceği de belirtildi.