Portekiz'de iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Sosyalist Parti adayı Antonio Jose Seguro oldu.

Portekiz yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ikinci turu yapılırken sandıktan Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro çıktı. Seguro ikinci turda oyların yüzde 66'sını alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Seguro'nun ilk döneminin görev süresi 5 yıl olacak.

63 yaşındaki sosyalist Seguro'nun karşısında sağcı parti Chega'nın lideri Andre Ventura yer alıyordu. Ventura'nın oyu yüzde 34'te kaldı. Ventura'nın aldığı bu sonuç, partisinin geçen yılki genel seçimlerde aldığı yüzde 22'lik oy oranının ardından gerçekleşti.

Seçim süreci, Portekiz’i etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sel felaketlerinin gölgesinde geçti. Güney ve iç kesimlerdeki üç belediyede oylama sel nedeniyle bir hafta ertelense de, genel katılım oranının 18 Ocak'taki ilk tur seviyelerinde kaldığı bildirildi. Ertelemeden etkilenen yaklaşık 37 bin seçmenin, toplam sonuç üzerinde belirleyici bir etkisi olmayacağı öngörülüyor.

Antonio Jose Seguro kendisini "modern ve ılımlı solun temsilcisi" olarak tanımlıyor. Seguro, demokratik değerleri savunma ve siyasi krizlerde arabuluculuk yapma vaadiyle yürüttüğü kampanyasıyla ülkenin yeni lideri olmayı başardı.

Rakibi Andre Ventura ise eski bir televizyon yorumcusu. Ventura, Portekiz’de cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan ilk aşırı sağcı aday oldu. Seçim yenilgisine rağmen oy oranını artırması, Avrupa genelinde yükselen aşırı sağ eğilimin Portekiz'deki yansıması olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümeti, ikinci turda herhangi bir adayı desteklemekten kaçınmıştı.

Portekiz’de cumhurbaşkanlığı büyük oranda sembolik ve temsili bir görev. Ancak devlet başkanı, kriz dönemlerinde parlamentoyu feshetme ve erken seçim çağrısı yapma gibi kritik yetkilere sahip.

Seçimi kazanan Antonio Jose Seguro, Mart ayında görevi mevcut cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'dan devralacak.