Super Bowl devre arası konserleri, tüm dünyada yıllardır en az şampiyonluk maçı kadar yankı uyandırıyor.

Dün geceki maçın devre arasında sahneye Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny çıktı.

31 yaşındaki sanatçının bu gösteri için seçilmesi kimi grupların tepkisini çekiyor ve Trump’ın maçı izlemeye gitmeme kararında da Bad Bunny’nin gösterisinin etkili olduğu yorumları yapılıyordu.

Dahası muhafazakar gruplar da Super Bowl’da ‘İngilizce şarkı söyleyecek Amerikalılar’ın sahne alması yönünde kampanya yürütüyordu.

DW Türkçe’nin haberine göre Bad Bunny yerine bir country müzik sanatçısının sahne alması için başlatılan imza kampanyasına 120 bin kişi destek vermişti.

Bütün şarkıları İspanyolca söyledi

Bad Bunny, ülkede Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimine tepkilerin arttığı ve göçmenlik tartışmalarının alevlendiği bir dönemde Super Bowl sahnesine çıktı.

ICE polisleri geçen ay Renee Good ve Alex Pretti adlı iki ABD’liyi öldürmüş, peşinden birçok eyalette ICE karşıtı protestolar düzenlenmişti.

Bad Bunny de ‘Yılın albümü’ ödülünü kazandığı 68’inci Grammy töreninde “ICE dışarı” diyerek tepkisini açıkça belli etmişti.

Porto Rikolu şarkıcı dün geceki konserde bütün şarkılarını İspanyolca seslendirdi. Konserde siyasi mesajlar yer alsa da Trump doğrudan hedef alınmadı.

‘Amerikanın büyüklüğüne bir hakaret’

Buna karşın Trump, Truth Social hesabından Bad Bunny’nin konserini sert bir dille eleştirdi. Paylaşımında “Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerden biri” yazdı.

Konseri ‘Amerika’nın büyüklüğüne bir hakaret’ diye niteleyen Trump, Bad Bunny’den“Kimse bu adamın ne dediğini tek kelime bile anlamıyor” diye bahsetti. Dahası, dansların özellikle çocuklar için ‘iğrenç’ olduğunu belirterek “Bu gösteri ülkemize atılmış bir ‘tokat’tan başka bir şey değil” dedi.

Bad Bunny 2024 seçimlerinde Trump’a karşı Demokrat aday Kamala Harris’i desteklemiş, 2020’de de yine Trump’a karşı Joe Biden’dan yana tavır almıştı.

Şarkıcı, siyah George Floyd’u bir polisin öldürmesiyle tetiklenen ‘Black Lives Matter’ protestoları sırasında Trump’ı ‘ırkçılığın başkanı’ olmakla eleştirmişti.