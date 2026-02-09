Bu kişilerden biri Norveç’in Amman Büyükelçisi Mona Juul, diğeriyse Britanya Başbakanı Keir Starmer’ın İletişim Direktörü Tim Allan.

Juul, dosyalarda adı geçtiği için 3 Şubat’ta görevinden uzaklaştırılmıştı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Juul’un istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

“Bu doğru ve gerekli bir karar. Karar, Dışişleri Bakanlığı’yla yapılan görüşmelerin ardından alındı. Cinsel istismar suçlusu Epstein’le olan ilişkisi Juul’un ciddi bir muhakeme yeteneğinden yoksun olduğunu ortaya çıkardı. Bu görevin gerektirdiği güveni yeniden tesis etmeyi zorlaştırıyor.”

Şu anda bakanlık bünyesinde bir soruşturma yapıldığını belirten bakan, bunun gerçekleri öğrenmek için gerekli olduğunu söyledi.

Britanya’da Starmer’a baskı sürüyor: Dördüncü istifa

Britanya’daysa Epstein’le bağlantıları ortaya çıkan Britanya’nın eski Washington büyükelçisi Peter Mandelson nedeniyle başbakan Keir Starmer üzerindeki siyasi baskı var.

Starmer, 5 Şubat’ta Mandelson’ı Washington Büyükelçiliği’ne atadığı için özür dilemişti.

Eski başbakan Tony Blair döneminde 1992-1998 yıllarında da görev yapan Allan, Starmer liderliğindeki hükümetten ayrılan dördüncü iletişim direktörü oldu.

Epstein dosyaları nedeniyle daha önce birçok ülkeden istifalar gelmişti.

Peter Mandelson’ın Epstein’den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD’de 9 Eylül 2025’te ortaya çıkan yazışmalarda Mandelson’ın Epstein’a, ‘en iyi dostum’ diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı. Mandelson bunun ardından büyükelçilikten alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi daha kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu belgelerdeyse Mandelson’ın Epstein’den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı.

Para transferini hatırlamadığını savunan Mandelson, önce İşçi Partisi üyeliğinden, 4 Şubat’ta da Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.