CAN KAYBI GİDEREK YÜKSELİYOR

Japonya’da şiddetli kar yağışı büyük yıkıma yol açtı. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 20 Ocak 2026’dan bu yana yaşanan kar fırtınaları nedeniyle 45 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500’ü aşkın kişinin yaralandığını açıkladı.

En fazla can kaybı, kuzeybatıdaki Niigata’da kaydedildi. Bölgede 17 kişi hayatını kaybederken, 170’ten fazla kişi yaralandı.

ULAŞIM DURDU, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Yoğun kar, Aomori ve Wakkanai başta olmak üzere birçok kentte yolları kapattı. Karla kaplanan güzergahlarda çok sayıda araç mahsur kaldı, toplu taşıma seferleri durduruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu batı ve kuzey kıyı bölgelerinde kar yağışının daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kuzeyden batıya uzanan geniş bir hatta trafik aksamaları ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

REKORLAR KIRILDI

Japonya Denizi kıyısı boyunca bazı bölgelerde kar kalınlığı 4,5 metreyi aştı. Bazı yerleşimlerde ise 1986’da ölçülen 181 santimetrelik 40 yıllık rekorun kırıldığı bildirildi.

SEÇİM ÖNCESİ ALARM

Hükümet, yerel yönetimlere can kaybını ve kazaları önlemek için “tüm imkanların seferber edilmesi” talimatı verdi.

Felaket, ülkenin 8 Şubat Pazar günü yapılacak genel seçimlere hazırlandığı bir dönemde yaşandı.