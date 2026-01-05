Polonya Başbakanı Donald Tusk, zayıf ve bölünmüş bir Avrupa'yı kimsenin ciddiye almayacağını, kıtanın birlik içerisinde hareket etmesi gerektiği mesajını verdi.

Tusk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin ardından paylaşım yaptı.

Tusk, paylaşımında "Zayıf ve bölünmüş bir Avrupa'yı kimse ciddiye almaz. Ne düşman ne de müttefik. Bu artık çok açık. En sonunda, kendi gücümüze inanmalı, kendimizi silahlandırmaya devam etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Her zamankinden daha fazla birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Tusk, "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Aksi takdirde, işimiz bitti." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/RU/TUĞ)