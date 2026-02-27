Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM), parti genel sekreter yardımcılarının göreve başladığını açıkladı.

TAM Parti’den yapılan açıklamada, Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş’ın göreve başlamasının ardından, partinin örgütlenme kapasitesini güçlendirmek ve saha çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla yardımcılarının da bugün itibarıyla görevlerine başladığı kaydedildi.

Genel sekreter yardımcıları Mücahit Kaya, Mustafa Aksu, Münür Doratlı ve Batıkan Dizgin olarak açıklandı.

Açıklamada, görevlerinde başarılar dilenerek, görevlerinin partiye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.