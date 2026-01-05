Yunanistan hava sahasında (FIR Atina) dünkü uçuşlarda saatlerce aksamaya yol açan teknik arızanın sebebine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bildirildi.

Emekli Hava Kuvvetleri mensubu ve havacılık uzmanı Konstantinos İatridis, Yunan televizyonu MEGA’ya yaptığı açıklamada, olayın kapsamına işaret ederek, “Bu durum, FIR Atina’nın tamamını kapsaması ve uzun süre devam etmesi bakımından benzeri görülmemiş bir olaydır.” değerlendirmesinde bulundu.

İatridis, ilk saatlerdeki “parazit” açıklamalarının dış müdahale ihtimalini gündeme getirdiğini ancak daha sonra olayın teknik sorun olarak tanımlandığını belirterek, “Asıl mesele, neden yedek bir sistemin devreye giremediğidir.” dedi.

Olayda dış müdahale ihtimalinin tamamen dışlanmadığını ancak asıl sorunun yedekleme eksikliği olduğunu savunan İatridis, “Eğer ana sistem devre dışı kaldığında ikincil sistemler de çalışmıyorsa burada ciddi bir planlama sorunu vardır.” görüşünü paylaştı.

İatridis, ayrıca hava trafik kontrolörlerinin artan iş yükü altında çalıştıklarını ve altyapının bu yükü kaldırmakta zorlandığını belirterek, uçuş güvenliğinin maliyetle ölçülemeyeceğini vurguladı.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi (IPA) Elektronik Mühendisleri Birliği Başkanı Konstantinos Kanderakis, yaptığı açıklamada, sorunun doğrudan sistem arızasından değil harici etkiyle oluşan parazitlenmeden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Kanderakis, “Bu olayda sistemler, yoğun veri ve sinyal yüküne rağmen çökmemiş ancak frekanslar üzerinde oluşan yoğun gürültü nedeniyle iletişim sağlanamamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, hava ulaşımında yaşanan sorunların ardından hava trafik ve seyrüsefer sistemlerinin yenilenmesine yönelik eylem planının uygulamada olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Avrupa Birliği ve Avrupa sivil havacılık kurumlarıyla işbirliği içinde yürütülen planın 2028 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Toplam 364 adımdan oluşan planın, 7 ana başlık altında toplandığı bildirildi.

Plan kapsamında pilotlar ile hava trafik kontrolörleri arasındaki dijital iletişimin güçlendirilmesi, hava trafik kontrol yazılımlarının yenilenmesi, uçakların daha hassas ve güvenli yönlendirilmesini sağlayan sistemlerin yaygınlaştırılması, radar altyapısının modernize edilmesi ve hava trafiğinin daha verimli yönetilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Açıklamada, bu çalışmalarla uçuş güvenliğinin artırılmasının ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Yunan basınında yer alan haberlerde FIR Atina’daki teknik arıza nedeniyle dün saat 12.50’ye kadar 8 uçağın park pozisyonlarına geri döndüğü, 3 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiği, 4 seferin iptal edildiği ve 75 uçuşta gecikme yaşandığı kaydedilmişti.

Yaşanan aksaklıklar, havalimanlarında uzun bekleme sürelerine yol açmış, binlerce yolcu mağdur olmuştu.

