Polisten kaçarken ikinci kattan atlayan 36 yaşındaki E.Y. yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, işlediği suç nedeniyle hakkında mahkeme tarafından tutuklama emri bulunan E.Y. bugün 01.00 sıralarında, Girne’de bir eğlence mekanında polis ekibini gördükten sonra işletmenin ikinci katından (yerden 7 metre yükseklikten) atladı.

Sağ ayak bileği kırılan E.Y. kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Ortopedi Servisinde müşahede altında tutuluyor.

E.Y. mahkeme emri gereği tutuklandı.