Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde meydana gelen ev açma meseleleriyle ilgili polisin ‘Binbir Surat’ adını verdiği operasyonda, dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında meydana gelen ev açma meseleleriyle ilgili gerçekleştirilen operasyonda, meselelerde zanlı olarak görülen K.Ç.(K-55), N.Ç.(K-43), D.Ç.(K-36) ve S.B.(K-39) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahısların yapılan sorgulamasında, Lefkoşa ve Gönyeli’de dört ayrı evin kapılarını açarak içeriye girdikleri ve muhtelif ziynet eşyaları ile toplam 7 bin 500 TL ve 2 bin 300 STG nakit parayı çaldıkları tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.