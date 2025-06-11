Polis Genel Müdürlüğü III. Derece Analist/Programcı alımı için 2 münhal açtı.

PGM’den yapılan açıklamada, müracaatçıların 10-13 Haziran tarihleri arasında (her iki tarih dahil), mesai saatleri içerisinde PGM web sayfasından veya PGM’den alacakları “Başvuru Formu”nu doldurarak ekleyecekleri gerekli evraklarla birlikte PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada müracaatçıların süratli, doğru bilgi akışı ve haberleşme için http://www.polis.gov.ct.tr adresini takip edebilecekleri kaydedildi.

ANALİST PROGRAMCI MÜNHAL DETAYLARI