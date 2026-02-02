Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, kardeş belediye Samsun Canik Belediyesi’nden gelen heyeti makamında ağırladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Canik Belediye Meclis Üyesi ve Milli Gençlik Derneği Samsun İl Başkanı Mustafa Yunus Gonca, Selamet Derneği Samsun İl Başkanı Ali Rıza Türedi, Milli Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doğancan Kökten ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Yazıcı ve Nurcan Yardımcı yanı sıra Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Müdür Vekili İrfan Ünveren yer aldı.

Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.

Ziyarette, ayrıca karşılıklı hediye takdiminde bulundu.