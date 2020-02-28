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Sahte doktor tutuklandı

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sahte doktor tutuklandı

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

28 Şubat 2020 Cuma 18:35
Sahte doktor tutuklandı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi tespit edilerek tutuklandı. Zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 2019 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde İ.Y. isimli şahsa hiç hasta olmayacağı vaadiyle 7 bin euro değerinde ilaç sattığını söyledi. Polis, zanlı ile ilgili önceki gün yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Girne’de kaldığı otel odasında tespit edilip gözaltına alındığını, zanlının odasında birçok ilaç ele geçirdiklerini, üzerlerindeki etikette vitamin yazıldığını ancak içeriğinin araştırılacağını ifade etti.

Zanlının Gazimağusa’da da terapi seansları düzenlediğine dair bilgi aldıklarını, yapılan soruşturmada 3 başka şahsın daha zanlıdan ilaç aldığını belirlediklerini kaydeden, bu yönde de soruşturma yaptıklarını kaydeden Yanaroğlu, tespit edilen 3 şahıstan birinin daha şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, otel odasında bulunana ilaçların içeriğinin araştırılacağını ve başka şikâyetçilerle görüşüleceğini belirten polis, zanlının 5 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Max NabiSahte Doktor
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