Girne'de uyuşturucu tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

11.09.2020 tarihinde saat 23.50 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli halde görülen I.İ.O.(E-29)’nun kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan C.E.O.(E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.