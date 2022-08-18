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Çatalköy’de katle teşebbüs: Zanlı soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak

Çatalköy’de meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili tutuklanan John Chiboy bugün mahkemeye çıkarıldı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 01:48
Çatalköy’de katle teşebbüs: Zanlı soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili tutuklanan John Chiboy bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının 17 Ağustos saat 12.00’de Çatalköy'de, bir inşaat şantiyesinde temizlik nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu 35 santimlik bıçakla Tobi Isaiah Akıntemi’yi (E-41) karnından yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Şengil,  yaralanan Akıntemi’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Tiryaj Yoğun Bakım Servisinde müşahade altına alındığını, hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı. Şengil, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını söyledi.

Şengil, polisin katle teşebbüs olayıyla ilgili soruşturmasında zanlının Girne'de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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