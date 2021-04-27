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Alexander Satlaev mahkemeye çıkarıldı

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev soygun suçundan itham edildi.

27 Nisan 2021 Salı 18:57
Alexander Satlaev mahkemeye çıkarıldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev soygun suçundan itham edildi.

 Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevke Gazi’nin huzurunda tecavüz suçlarından itham edilen sanık için barodan atanan bir avukat da hazır bulundu. Sanık, 22 Eylül 2020 tarihinde Girne’de Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında, H.K. isimli kadının boğazını sıkıp içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı çaldığını kabul etti. Geçtiğimiz haftalarda tecavüzden itham edilen ancak suçlamaları kabul etmeyen sanık soygun suçuna itiraz etmedi. Sanığın soygun suçunu kabul etmesiyle dava duruşmasının başlamasına karar verildi. Dava görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander SatlaevSoygunTecavüz
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